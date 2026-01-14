Evasione tariffaria tolleranza zero Kyma Mobilità potenzia i controlli a bordo dei bus

Kyma Mobilità intensifica i controlli a bordo dei bus per contrastare l’evasione tariffaria. L’azienda rinnova il proprio impegno per garantire un servizio equo e sostenibile, rafforzando le verifiche e prevenendo comportamenti illeciti. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità del trasporto pubblico e a promuovere la responsabilità tra i passeggeri, mantenendo alta l’attenzione sulla corretta fruizione dei servizi offerti.

Kyma Mobilità annuncia un importante potenziamento del servizio di contrasto all'evasione tariffaria a bordo dei propri mezzi. A partire da martedì prossimo, 20 Gennaio 2026, e per i successivi tre mesi, una nuova squadra di accertatori entrerà ufficialmente in servizio, rafforzando il personale di verifica già presente e stabilmente operativo sulla rete bus dell'azienda di TPL. I nuovi addetti al controllo avranno il compito di constatare la validità del titolo di viaggio (possesso e relativo pagamento) ed emettere le eventuali sanzioni amministrative a carico degli utenti.

