Kyma Mobilità servizi ridotti per il referendum | autisti impegnati ai seggi

Kyma Mobilità ha ridotto i servizi di trasporto pubblico a Taranto durante i giorni del referendum, poiché gli autisti sono impiegati ai seggi. La decisione ha portato a disagi per i cittadini che devono spostarsi, considerando che alcune corse sono state cancellate o limitate. La situazione interessa direttamente gli utenti del trasporto pubblico nella città pugliese.

Tarantini Time Quotidiano Disagi previsti per il trasporto pubblico a Taranto nei giorni del referendum. Kyma Mobilità ha comunicato che, tra sabato 21 e lunedì 23 marzo 2026, una parte consistente del personale, in particolare quello addetto alla guida degli autobus, sarà impegnata nelle attività dei seggi elettorali come rappresentanti di lista. La situazione potrebbe avere ripercussioni anche nella giornata di martedì 24 marzo, qualora lo scrutinio dovesse proseguire oltre la mezzanotte, e nei giorni successivi per consentire il recupero dei riposi al personale coinvolto. Secondo le stime, le assenze legate agli incarichi elettorali superano il 40% dell’organico, dato che si somma alle normali indisponibilità dovute a malattie, infortuni e permessi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Kyma Mobilità, servizi ridotti per il referendum: autisti impegnati ai seggi Articoli correlati Kyma Mobilità: violenza contro gli autisti. L’azienda condanna gli episodiKyma Mobilità condanna con fermezza qualunque atto lesivo dell'incolumità fisica e psicologica del proprio personale, impegnato quotidianamente nel... Leggi anche: Verso il referendum. Cento seggi per esprimersi. Ecco tutti i servizi aperti Approfondimenti e contenuti su Kyma Mobilità A Taranto sassaiola contro un bus, Kyma mobilità sospende la linea 15 per Lido Azzurro dalle 19 in poiL’ultimo episodio risale al 10 marzo: un mezzo in servizio è stato bersaglio di una violenta sassaiola che ha provocato la distruzione dei vetri del bus ... lagazzettadelmezzogiorno.it Kyma Mobilità, sassi contro il bus della linea 15: venerdì attese misure sulla sicurezzaBus Kyma Mobilità colpito da sassi sulla linea 15 a Taranto. FIT-CISL chiede misure concrete sulla sicurezza già da venerdì. pugliapress.org