Volta Comunitat Valenciana 2026 | il percorso e le tappe ai raggi X

La stagione del ciclismo internazionale si apre ufficialmente con la Volta a Comunitat Valenciana, che si corre dal 4 all’8 febbraio. La corsa spagnola, arrivata alla sua 77esima edizione, si prepara a regalare quattro giorni di emozioni e sfide tra le strade della regione valenciana. Gli appassionati sono già pronti a seguire da vicino le tappe di una delle prime grandi corse dell’anno.

La stagione del ciclismo internazionale inizia da febbraio ad entrare nel vivo. Infatti, dal 4 all’8 febbraio si svolgerà la Volta a Comunitat Valenciana 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest’anno alla sua 77esima edizione. L’appuntamento è ormai da anni una delle prime gare a tappe del calendario europeo, che darà la possibilità a molti corridori di iniziare la preparazione verso i grandi giri. A differenza dell’anno scorso, gli organizzatori della corsa iberica hanno eliminato l’unico arrivo in salita presente ed hanno optato per un percorso più mosso. Si inizia dalla prima tappa, Segorbe-Torreblanca di 160 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

