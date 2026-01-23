Fermato educatore per violenza sessuale su minore in casa d’accoglienza

Un educatore è stato fermato per sospetto di violenza sessuale su un minore all’interno di una casa di accoglienza. L’indagine è in corso per accertare i fatti e garantire la tutela della vittima. La notizia solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della tutela dei minori in ambienti di assistenza.

Abusi su una minore da parte di un educatore in una casa di accoglienza. A scoprirlo la Polizia di Stato, nel corso di un'operazione volta al contrasto della pedopornografia online, che ha proceduto al fermo di indiziato di delitto con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale di pedopornografia minorile nei confronti di un uomo di 35 anni residente in provincia di Salerno. L'indagine è stata avviata dalla sezione operativa per la Sicurezza cibernetica di Salerno grazie alla denuncia di una minore di 16 anni, vittima di abusi da parte dell'accusato. Una volta sequestrati i dispositivi informatici in uso all'uomo, sono state recuperate numerose immagini pedopornografiche realizzate dallo stesso in occasione degli abusi perpetrati nei confronti della vittima e di un altro minore, affidati all'uomo che svolgeva l'attività di 'educatore' in una locale casa di accoglienza.

