È aperto fino all’8 aprile il bando per il Servizio Civile Universale che offrirà a due giovani la possibilità di impegnarsi per un anno in progetti ambientali sul territorio della Lunigiana. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, vedrà protagonista Legambiente Lunigiana Sostenibile. I due volontari saranno coinvolti in attività di educazione ambientale, divulgazione e informazione, collaborando all’organizzazione di eventi, percorsi didattici con le scuole, centri estivi per ragazzi ed escursioni nei parchi. Le attività si svolgeranno in particolare nei centri visita dei parchi situati a Fivizzano ed Equi Terme, oltre che in varie iniziative diffuse su tutta la Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Servizio civile, due volontari con ’Lunigiana sostenibile’

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