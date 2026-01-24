Colle di Val d’Elsa ha aderito al Servizio Civile europeo, accogliendo due volontari provenienti dalla Francia. Questa iniziativa conferma l’impegno del Comune nel promuovere la mobilità internazionale e l’impegno civico tra i giovani, rafforzando i rapporti europei e favorendo la crescita di una comunità più aperta e partecipativa.

Colle di Val d’Elsa aderisce al Servizio Civile europeo e in città arrivano due volontari francesi. L’Amministrazione comunale rafforza il proprio impegno sul fronte della mobilità europea e dell’ impegno civico giovanile. Con una delibera approvata dalla Giunta, il Comune ha formalizzato l’adesione al programma di Servizio Civile francese ed europeo, in collaborazione con il Collectif pour un Service Civique Européen, prevedendo l’accoglienza di due volontari francesi per il 2026. L’iniziativa è finanziata dal Collectif pour un Service Civique Européen con sede a Parigi. Si inserisce in un percorso più ampio di promozione della cooperazione europea, della cittadinanza attiva e dello scambio internazionale, riconosciuti dal Comune come strumenti fondamentali di crescita personale e professionale per i giovani anche nel percorso di Colle 2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: ‘respiro europeo’. Adesione al Servizio Civile. Due volontari dalla Francia

Colle: Servizio civile preziosa risorsaIl Servizio civile universale rappresenta un'opportunità di crescita e impegno per i giovani, che contribuiscono attivamente alla società.

Giornata nazionale del servizio civile, ad Atripalda l'incontro dei volontari e delle volontarieIl 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, un'occasione per riconoscere e valorizzare il ruolo dei volontari e delle volontarie che dedicano un anno della loro vita al servizio della comunità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Colle: ‘respiro europeo’. Adesione al Servizio Civile. Due volontari dalla Francia.

Colle: ‘respiro europeo’. Adesione al Servizio Civile. Due volontari dalla FranciaInvestire in programmi di cooperazione e scambio significa offrire opportunità ai giovani rafforzare le competenze delle nostre comunità, dice il sindaco Pii . lanazione.it

Colle di Val d’Elsa aderisce al Servizio civile europeo: arrivano due volontari francesiServizio Civile europeo, Pii: Colle di Val d’Elsa la vogliamo proiettare sempre di più su progetti, bandi e collaborazioni internazionali ... sienafree.it

Il respiro di un viaggio Maria Lai · Albrecht Dürer Un incontro unico tra il maestro del Rinascimento europeo e una delle voci più originali dell’arte contemporanea. La Fondazione Stazione dell’Arte vi aspetta per un percorso che attraversa i secoli, dal Rinasci - facebook.com facebook

Vibo, nasce il coro dei flauti del Conservatorio: 150 giovani musicisti per un progetto di respiro europeo x.com