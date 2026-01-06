Serie D - Girone E | il punto Il ds Bacci | Troppe le occasioni sprecate Ma il pareggio va stretto al Ghiviborgo

La serie D, girone E, si apre con un pareggio nel derby di Camaiore tra Ghiviborgo e avversari. Il direttore sportivo Roberto Bacci sottolinea le occasioni perse, ritenendo il risultato meno giusto rispetto all’andamento della gara. Un punto che, pur importante, lascia amaro in bocca ai padroni di casa, ancora alla ricerca di continuità e miglioramenti per le prossime sfide.

Il nuovo anno inizia con un pari, nel derby di Camaiore, che va stretto ai colchoneros, come traspare dalle parole del "ds" Roberto Bacci. "Abbiamo fallito troppe occasioni da rete – afferma –. Un 2 a 2 che ci lascia un po' d'amaro in bocca. Peccato non essere tornati a casa con i tre punti che ci avrebbero permesso di mantenere più lontana la zona pericolosa. Ma ve bene così: la squadra si è espressa bene, giocando un buon calcio; ma i ragazzi devono essere più concreti sotto porta: queste partite sono da vincere". Buona prestazione, dunque, ma rammarico per il risultato. E, domenica, al "Bellandi", arriva lo Sporting Trestina, altro avversario che, come i versiliesi, lotta per non retrocedere.

