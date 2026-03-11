Hockey ghiaccio Gara-1 dei quarti dei playoff della ICE League vede un successo per Val Pusteria e ko Bolzano

Nella prima giornata dei quarti di finale della ICE Hockey League 2026, la Val Pusteria ha ottenuto una vittoria, mentre il Bolzano è stato sconfitto. Le due squadre italiane sono scese in campo per la prima volta in questa fase dei playoff. La partita si è conclusa con il successo dei padroni di casa per la Val Pusteria e la sconfitta del Bolzano.

Una vittoria e una sconfitta nel primo impegno dei quarti di finale dei playoff della ICE Hockey League 2026 per le due squadre italiane. Val Pusteria, infatti, piega Salisburgo a domicilio, mentre Bolzano cade in casa contro Lubiana. RED BULL SALISBURGO-VAL PUSTERIA 2-3 dopo overtime (0-1 nella serie). Gli austriaci passano in vantaggio dopo 6:56 minuti con Stephens, ma gli altoatesini reagiscono nel secondo periodo, prima con Di Tomaso che pareggia al 28:11, quindi con Bowbly che segna il 2-1 al 36:38. Salisburgo risponde e pareggia al 37:49 con St. Denis, prima che il match vada all'overtime dopo il 2-2 finale. Match deciso da Ticar al 5:50 del supplementare.