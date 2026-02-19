Dimarco McTominay Nico Paz e | la top 11 dei giocatori più pericolosi

Chi sono i calciatori più pericolosi della Serie A? Le statistiche, suddivise per ruolo, raccontano una classifica sorprendente: accanto a nomi attesi come Scott McTominay, Nico Paz e Federico Dimarco, spuntano almeno cinque profili inattesi. Il dato più curioso? I due giocatori più pericolosi in assoluto militano in squadre che lottano per la salvezza. Ecco la top 11 completa, ruolo per ruolo, dalla porta all’attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sabatini: Buongiorno? Da sabato sera gli voglio bene come un figlio, mi ricorda Bergkamp che perdeva i capelli per lo stressUltime notizie Napoli - Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a Radio Marte, nel corso di Siamo Tutti Allenatori. Nico Paz? Penso sarà il 10 dell’Argentina per i prossimi dieci anni. Non è Messi, ... msn.com

Pagelle Serie A 2025, da Lautaro a McTominay e Svilar e Nico Paz: i migliori dell'anno, la top 11L'Inter ha sfiorato lo scudetto e la Champions League e tra i pilastri della squadra guidata da Simone Inzaghi c'è sempre stato Dimarco, punto di riferimento anche per la Nazionale. Limitandoci alla ... ilmessaggero.it

#GiudiceSportivo, un turno di squalifica ad #Allegri e #NicoPaz x.com

SERIE A | Un turno di squalifica per il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri e per il fantasista del Como Nico Paz che salta il prossimo match con la Juventus. Questo quanto deciso dal giudice sportivo dopo il recupero della quinta giornata. #ANSA facebook