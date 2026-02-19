Dimarco McTominay Nico Paz e | la top 11 dei giocatori più pericolosi

Da gazzetta.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Dimarco, Scott McTominay e Nico Paz sono tra i calciatori più pericolosi della Serie A, secondo le statistiche recenti. La classifica, basata su numeri concreti come tiri in porta e occasioni create, rivela sorprese tra i protagonisti del campionato. Tra i nomi noti e le sorprese, spiccano figure che hanno lasciato il segno nelle ultime giornate. La lista include anche alcuni giovani emergenti che stanno facendo parlare di sé. Questo elenco mostra come alcuni giocatori possano cambiare le sorti di una partita con un colpo secco.

Chi sono i calciatori più pericolosi della Serie A? Le statistiche, suddivise per ruolo, raccontano una classifica sorprendente: accanto a nomi attesi come Scott McTominay, Nico Paz e Federico Dimarco, spuntano almeno cinque profili inattesi. Il dato più curioso? I due giocatori più pericolosi in assoluto militano in squadre che lottano per la salvezza. Ecco la top 11 completa, ruolo per ruolo, dalla porta all’attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dimarco mctominay nico paz e la top 11 dei giocatori pi249 pericolosi
© Gazzetta.it - Dimarco, McTominay, Nico Paz e...: la top 11 dei giocatori più pericolosi

Nico Paz il sogno dei tifosi: ma l’Inter annuncia Annika Paz! Scatta subito l’ironiaL’annuncio di Annika Paz per la squadra femminile dell’Inter ha suscitato curiosità tra i tifosi.

Da Maignan a Lewandowski: la Top 11 dei giocatori in scadenza a giugnoEcco la nostra analisi sulla Top 11 dei calciatori in scadenza a giugno, da Maignan a Lewandowski.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Video Gol PAZZESCHI che non vedremo più
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Como raggiunge l'Inter in semifinale: battuto il Napoli 8-7 dopo i rigori; Power Ranking MVP Serie A: Lautaro Martinez davanti a Dimarco, Yildiz completa il podio; Serie A 2025-26, la classifica degli assist. Dimarco in fuga a quota 12; Fantacalcio: da Maignan sicurezza al guizzo Rowe, i consigli per la 25a giornata di campionato.

Sabatini: Buongiorno? Da sabato sera gli voglio bene come un figlio, mi ricorda Bergkamp che perdeva i capelli per lo stressUltime notizie Napoli - Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a Radio Marte, nel corso di Siamo Tutti Allenatori. Nico Paz? Penso sarà il 10 dell’Argentina per i prossimi dieci anni. Non è Messi, ... msn.com

Pagelle Serie A 2025, da Lautaro a McTominay e Svilar e Nico Paz: i migliori dell'anno, la top 11L'Inter ha sfiorato lo scudetto e la Champions League e tra i pilastri della squadra guidata da Simone Inzaghi c'è sempre stato Dimarco, punto di riferimento anche per la Nazionale. Limitandoci alla ... ilmessaggero.it