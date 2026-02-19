Dimarco McTominay Nico Paz e | la top 11 dei giocatori più pericolosi
Federico Dimarco, Scott McTominay e Nico Paz sono tra i calciatori più pericolosi della Serie A, secondo le statistiche recenti. La classifica, basata su numeri concreti come tiri in porta e occasioni create, rivela sorprese tra i protagonisti del campionato. Tra i nomi noti e le sorprese, spiccano figure che hanno lasciato il segno nelle ultime giornate. La lista include anche alcuni giovani emergenti che stanno facendo parlare di sé. Questo elenco mostra come alcuni giocatori possano cambiare le sorti di una partita con un colpo secco.
Chi sono i calciatori più pericolosi della Serie A? Le statistiche, suddivise per ruolo, raccontano una classifica sorprendente: accanto a nomi attesi come Scott McTominay, Nico Paz e Federico Dimarco, spuntano almeno cinque profili inattesi. Il dato più curioso? I due giocatori più pericolosi in assoluto militano in squadre che lottano per la salvezza. Ecco la top 11 completa, ruolo per ruolo, dalla porta all’attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nico Paz il sogno dei tifosi: ma l’Inter annuncia Annika Paz! Scatta subito l’ironiaL’annuncio di Annika Paz per la squadra femminile dell’Inter ha suscitato curiosità tra i tifosi.
Da Maignan a Lewandowski: la Top 11 dei giocatori in scadenza a giugnoEcco la nostra analisi sulla Top 11 dei calciatori in scadenza a giugno, da Maignan a Lewandowski.
Gol PAZZESCHI che non vedremo più
Argomenti discussi: Il Como raggiunge l'Inter in semifinale: battuto il Napoli 8-7 dopo i rigori; Power Ranking MVP Serie A: Lautaro Martinez davanti a Dimarco, Yildiz completa il podio; Serie A 2025-26, la classifica degli assist. Dimarco in fuga a quota 12; Fantacalcio: da Maignan sicurezza al guizzo Rowe, i consigli per la 25a giornata di campionato.
Sabatini: Buongiorno? Da sabato sera gli voglio bene come un figlio, mi ricorda Bergkamp che perdeva i capelli per lo stressUltime notizie Napoli - Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a Radio Marte, nel corso di Siamo Tutti Allenatori. Nico Paz? Penso sarà il 10 dell’Argentina per i prossimi dieci anni. Non è Messi, ... msn.com
Pagelle Serie A 2025, da Lautaro a McTominay e Svilar e Nico Paz: i migliori dell'anno, la top 11L'Inter ha sfiorato lo scudetto e la Champions League e tra i pilastri della squadra guidata da Simone Inzaghi c'è sempre stato Dimarco, punto di riferimento anche per la Nazionale. Limitandoci alla ... ilmessaggero.it
#GiudiceSportivo, un turno di squalifica ad #Allegri e #NicoPaz x.com
SERIE A | Un turno di squalifica per il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri e per il fantasista del Como Nico Paz che salta il prossimo match con la Juventus. Questo quanto deciso dal giudice sportivo dopo il recupero della quinta giornata. #ANSA facebook