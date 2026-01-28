Droga viagra corallo contanti | dall' aeroporto di Peretola passa di tutto il bilancio del 2025

L’aeroporto di Firenze ha registrato un aumento record di passeggeri nel 2025, quasi 4 milioni, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Ma non solo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato di tutto: droga, viagra, corallo e grosse somme di contanti. La maggior parte dei controlli si concentra proprio qui, dove passa di tutto tra voli nazionali e internazionali. La situazione mette in luce come lo scalo si trasformi in un crocevia di traffici illeciti, anche se le autorità continuano a intensificare i controlli.

Nel 2025 l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha sfiorato i 4 milioni di passeggeri, +10% sul 2024 e più alto volume di traffico passeggeri mai conseguito dallo scalo. A Peretola però non passano solo turisti. Attività congiunte tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e Guardia di Finanza hanno permesso di intercettare “nuove rotte di movimentazione illecita di capitali”. Sequestrati numerosi orologi e oggetti di gioielleria recanti marchi noti (tra cui Rolex, Hublot, Patek Philippe, Cartier, Mont Blanc e Tag Heuer), nonché di “un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori contraffatti di primari brand internazionali”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Peretola Aeroporto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Peretola Aeroporto

Droga, individuata la base logistica dello spaccio: sequestrati 21 chili di ‘fumo’ e oltre 40mila euro in contantiIl blitz è avvenuto il 5 novembre scorso quando gli uomini della Squadra Mobile hanno effettuato una mirata attività investigativa che ha consentito di individuare un appartamento a Funo di Argelato ... ilrestodelcarlino.it