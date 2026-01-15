Contrabbando di tabacchi lavorati all' estero sequestrate oltre 520 stecche

Durante un’attività di monitoraggio presso l’aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa, militari della Guardia di Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 520 stecche di tabacchi lavorati all’estero. L’operazione, volta al controllo di arrivi e partenze, ha permesso di individuare e sequestrare un importante quantitativo di prodotto contraffatto, contribuendo alla lotta contro il contrabbando.

