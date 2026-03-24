Anche Cna Fita Firenze è favorevole alla proposta di rendere obbligatori i sensori sui mezzi pesanti, ma chiede che le aziende vengano sostenute economicamente. "Noi stiamo cercando di dare le informazioni utili e ci stiamo muovendo dal punto di vista degli incentivi – spiega Cinzia Francini, coordinatrice di Cna Fita Firenze – perché la sicurezza è fondamentale per tutti: pedoni, automobilisti e chi guida". Il tema degli angoli ciechi è tornato al centro del dibattito dopo l’ennesimo incidente mortale in città. "Abbiamo già avviato dei passaggi con Orbita, l’organismo bilaterale toscano dell’autotrasporto, che prevede contributi per le aziende che installano questi dispositivi, anche se non sono ancora obbligatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sensori su tutti i mezzi pesanti. Cna: "Sì, ma aiutiamo le aziende"

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