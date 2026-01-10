Luca Palladino Cna | Incertezza economica Ma le aziende resistono

Luca Palladino di Cna Imola analizza il contesto economico del 2025, caratterizzato da incertezza e sfide per le piccole imprese e l’artigianato. Pur in un ambiente complesso, le aziende dimostrano resilienza. Palladino evidenzia l’importanza di strategie basate sulla prudenza per affrontare il futuro e mantenere la stabilità nel settore.

Luca Palladino, presidente di Cna Imola Associazione Metropolitana, traccia il bilancio di un 2025 tutt’altro che semplice per le piccole imprese e l’ artigianato e delinea le strategie di azione per questo nuovo anno da vivere all’insegna della prudenza. Palladino, cosa ci siamo lasciati alle spalle? "Un anno non facile per il comparto. Dodici mesi di tenuta più che di crescita. Molte aziende hanno lavorato soprattutto per difendere margini, occupazione e continuità". I motivi? "L’incertezza economica, una domanda irregolare e costi ancora elevati, a partire dall’energia, hanno imposto prudenza e rallentato investimenti e programmazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

