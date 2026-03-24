Seminario sulla sicurezza nei cantieri con 27 aziende presenti

Si è svolto nei giorni scorsi un seminario dedicato alla sicurezza nei cantieri, organizzato dal servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Usl e dal Centro Servizi Edili. L’evento ha coinvolto circa quarant’anni di partecipanti e rappresentanti di ventisette imprese del settore edile. La manifestazione si è tenuta presso una sede dedicata e ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse aziende.

Con una quarantina di partecipanti e ventisette imprese rappresentante, ha riscosso interesse il seminario sulla sicurezza nei cantieri, organizzato dal servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Usl di Parma e Centro Servizi Edili, che si è svolto nei giorni scorsi. L’iniziativa è stata un’opportunità di aggiornamento e confronto dedicato alle imprese del territorio che operano nei cantieri e non solo. Il seminario ha infatti affrontato gli aspetti che, se non correttamente gestiti, possono causare infortuni gravi e mortali, come il rischio di caduta dall’alto, l’elettrocuzione (cioè il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano), ma anche il rischio di seppellimento o investimenti mezzi, per chi si occupa, ad esempio, di opere stradali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Sicurezza nei cantieri: a Pieve a Presciano un seminario di livello nazionaleArezzo, 2 marzo 2026 – Giovedì 5 marzo, dalle ore 14:30 alle 19:00, la Tenuta La Pieve di Pieve a Presciano ospiterà il seminario "Promuovere la... Leggi anche: Sannio, sicurezza nei cantieri: tre aziende sospese e sanzioni per lavoro in nero Aggiornamenti e contenuti dedicati a Seminario sulla sicurezza nei cantieri... Temi più discussi: Matera, focus su sicurezza sul lavoro: seminario sulle novità del DL 159/2025; Università: dalla Crui seminario per rettori su cybersicurezza; A Chieti il seminario I sentieri, i linguaggi, le voci dell’inclusione, appuntamento dedicato a insegnanti ed educatori; Sicurezza antincendio nei condomìni: grande partecipazione al seminario promosso da Anaci Savona e Vigili del Fuoco. Matera, focus su sicurezza sul lavoro: seminario sulle novità del DL 159/2025Confapi e Ispettorato del Lavoro a confronto con professionisti e imprese su badge di cantiere, patente a crediti e nuove misure per la tutela dei lavoratori ... trmtv.it Matera, seminario sul Decreto Sicurezza: focus sulle nuove norme per il lavoroProfessionisti e imprese a confronto sulle novità del DL 159/2025. Previsti interventi istituzionali e crediti formativi. trmtv.it POLITICHE DEL LAVORO. Un seminario su cyber security e AI Segna in agenda questo appuntamento se vuoi restare al passo con le nuove tecnologie. Il Comune di Arzachena ti invita al seminario “Cyber e intelligenza artificiale”: Giovedì 26 marzo 202 - facebook.com facebook