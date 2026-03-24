Sei milioni di euro da Regione Lombardia per la realizzazione di un’area di laminazione del Torrente Lura a Lainate. Il Comune si prepara a dire addio alle esondazioni del Lura nella zona industriale con un importante importante intervento per la sicurezza idraulica di quella parte del territorio. "Dopo la notizia del finanziamento abbiamo avviato la fase di progettazione, si tratta di un’opera complessa che necessità della consulenza di diverse figure professionali - dichiara il sindaco Alberto Landonio -. L’area interessata dal progetto è in località Cascina Panigadi, immediatamente a monte dell’area industriale che è quella più esposta alle esondazioni, sulla sponda sinistra del Torrente Lura, dove recentemente grazie ad un finanziamento del Pnrr abbiamo abbattuto un edificio oggetto di abuso edilizio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sei milioni per la sicurezza. Torrente Lura a Lainate. Un freno alle esondazioni

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