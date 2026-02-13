Torrente Dogana Stop esondazioni

Il Comune di Montevarchi ha avviato le procedure per regolare le quote sommitali dei muri d’argine del torrente Dogana, nel tratto urbano tra il ponte Ginestra e il ponte di viale Diaz, per prevenire ulteriori esondazioni dopo le recenti alluvioni che hanno causato danni alle abitazioni e alle attività commerciali della zona.

Il Comune di Montevarchi ha avviato le procedure per la regolarizzazione delle quote sommitali dei muri d’argine del torrente Dogana, nel tratto urbano compreso tra il ponte Ginestra e il ponte di viale Diaz. L’intervento rientra nel più ampio progetto di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Valdarno Superiore, realizzato in stretta collaborazione con la Regione Toscana, l’Autorità di Bacino del Fiume Arno e i Comuni di Bucine, Pian di Scò, San Giovanni e Terranuova Bracciolini. L’obiettivo principale dell’intervento è garantire la stabilità delle strutture esistenti e ridurre il rischio di esondazioni, tutelando le aree urbane e le attività produttive lungo il corso d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torrente Dogana. Stop esondazioni Niscemi, parla Di Martino, sindaco all’epoca della frana del 1997: «Dieci anni per la prima gara della Regione, poi un nuovo stop. Il torrente scava sotto i nostri piedi» – L’intervista Il sindaco Di Martino ricorda che il crollo di questi giorni non è un caso isolato, ma il risultato di anni di problemi irrisolti. "Enza a rischio esondazioni, servono interventi di manutenzione" Contenuti correlati Argomenti discussi: Torrente Dogana. Stop esondazioni. Stop alle esondazioni: intervento sul TinellaAvanti tutta sulla strada della prevenzione da rischio idrogeologico. Continuano i lavori lungo il torrente Tinella, finanziati da Regione Lombardia e coordinati dal Parco del Campo dei Fiori con il ... ilgiorno.it Torrenti Caposelvi e Dogana. Piano sicurezza da 2 milioniIl Comune di Montevarchi ha approvato una modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 che riguarda in modo particolare gli interventi per la messa in sicurezza idraulica del ... lanazione.it Una roccia da 25 tonnellate su un birillo: sì, Piemonte. Succede nella Riserva Naturale dei Ciciu del Villar. Qui “ciciu” in dialetto piemontese vuol dire “pupazzi” o “fantocci”. Il film parte circa 20.000 anni fa, nell’ultima era glaciale. Siamo nella valle del torrente - facebook.com facebook