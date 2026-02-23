Lainate bar trasformato in discoteca carenze di sicurezza locale chiuso

Un blitz notturno a Lainate ha scoperto che il Crystal Club, un bar, si era trasformato illegalmente in discoteca, causando problemi di sicurezza. La polizia ha chiuso il locale e denunciato il titolare, che aveva allestito un impianto di musica e posti in piedi senza autorizzazione. Durante l’intervento sono state trovate anche persone senza mascherina e verificata la mancata conformità alle norme di sicurezza. La situazione rimane sotto stretto controllo delle autorità.

