San Valentino a Palazzo Merulana | torna Merulove

A Roma, il 14 e 15 febbraio, torna Merulove, la festa dedicata all’amore a Palazzo Merulana. Per questa quinta edizione, l’evento riunisce artisti e coppie che vogliono celebrare l’amore in tutte le sue sfumature. Due giorni di esposizioni, incontri e momenti speciali tra le pareti di un luogo che ormai è diventato un punto di riferimento per chi cerca emozioni autentiche.

Cosa: Merulove 2026, quinta edizione della rassegna dedicata all’amore in tutte le sue forme. Dove e Quando: Palazzo Merulana (Via Merulana 121, Roma), il 14 e 15 febbraio 2026. Perché: Un weekend che intreccia la poesia di Neruda, il teatro danza e promozioni speciali per le coppie. Il quartiere Esquilino si prepara a celebrare la festa degli innamorati attraverso la lente dell’arte e della cultura. Palazzo Merulana, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi e gestito da CoopCulture, rinnova l’appuntamento con Merulove, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Non si tratta di una semplice celebrazione commerciale, ma di un percorso multidisciplinare che esplora il sentimento amoroso attraverso la letteratura, la danza e le arti visive, confermando la vocazione del museo come spazio di narrazione e incontro per la comunità urbana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Il 14 e 15 febbraio, Palazzo Merulana si trasforma nuovamente in un luogo dedicato all’amore.

