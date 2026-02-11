Merulove 2026 | San Valentino a Palazzo Merulana

Il 14 e 15 febbraio, Palazzo Merulana si trasforma nuovamente in un luogo dedicato all’amore. La Fondazione Elena e Claudio Cerasi, con la gestione di CoopCulture, organizza Merulove 2026, due giorni di eventi e iniziative per celebrare la festa degli innamorati. L’obiettivo è raccontare l’amore in tutte le sue sfumature, coinvolgendo i visitatori in un’atmosfera speciale all’interno di uno dei luoghi più suggestivi di Roma.

“Merulove. Palazzo Merulana è una storia d’amore” è in programma il 14 e 15 febbraio 2026. In occasione della festa degli innamorati Palazzo Merulana, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, gestito e valorizzato da CoopCulture, torna a raccontare l’amore in tutte le sue forme.Lo fa con le.🔗 Leggi su Romatoday.it

