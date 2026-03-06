La scuola del futuro è realtà | a Firenze torna Didacta tra formazione e tecnologia

A Firenze si svolge nuovamente Didacta, l’evento dedicato alla formazione e alla tecnologia scolastica. Dal 11 al 13 marzo, insegnanti, esperti e operatori del settore si riuniscono per esplorare le novità e le innovazioni nel campo dell’educazione. La manifestazione si tiene presso il quartiere fieristico della città e presenta iniziative, workshop e esposizioni su strumenti digitali, metodi didattici e nuove soluzioni per le scuole.

Firenze, 6 marzo 2026 – La scuola del futuro torna a fare tappa a Firenze. Dall'11 al 13 marzo la Fortezza da Basso ospiterà la tredicesima edizione di Didacta Italia, la grande fiera dedicata all'innovazione del mondo dell'istruzione, ormai diventata uno degli appuntamenti di riferimento per docenti, dirigenti scolastici, istituzioni e aziende del settore. Tre giorni di incontri, formazione e confronto su come cambiano l'apprendimento e l'insegnamento, con numeri che anche quest'anno segnano un nuovo record: oltre 3mila eventi in programma, 700 espositori e circa 14mila slot prenotati per workshop e seminari.