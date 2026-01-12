In rete competenti e sicuri | ultimo appuntamento alla biblioteca Classense

Domani, martedì 13 gennaio, si terrà presso la Biblioteca Classense l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “In rete competenti e sicuri”. L’evento mira a offrire strumenti e conoscenze utili per navigare in modo consapevole e sicuro nel mondo digitale. Un’occasione per approfondire temi legati alla sicurezza online e al corretto uso delle tecnologie, rivolta a tutti coloro interessati a migliorare la propria competenza digitale.

Domani, martedì 13 gennaio, alla Biblioteca Classense si svolgerà l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “In rete competenti e sicuri”. L’appuntamento di domani, che si terrà dalle 16 alle 17, sarà sulla piattaforma di valorizzazione delle collezioni storiche “CDC - Collezioni Digitali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Campagna "Botti sicuri": l'ultimo appuntamento con gli studenti della scuola europea

Leggi anche: Si 'allarga' l'edicola di piazza del Popolo: un locale in affitto per il presidio della biblioteca Classense

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Violenze sulle donne: a Treviglio una rete di negozi con spazi sicuri a cui rivolgersi - Ci sono camminate e fiori, fiaccolate e letture, momenti di riflessione e anche un corso di autodifesa. bergamo.corriere.it

Rete aretina pace e disarmo: “Il riarmo non ci renderà più sicuri” - Arezzo, 15 maggio 2025 – Sabato 17 maggio la Rete Aretina Pace e Disarmo sarà con un gazebo al mercato di Arezzo per riaffermare che l’aumento delle spese militari non è necessario e neppure razionale ... lanazione.it

Rete studenti medi, 'oltre 4 mila studenti del campus Pesaro in spazi non sicuri' - Questo è quanto emerso da un sondaggio condotto dalla Rete degli studenti medi delle Marche, fatto ad ... ansa.it

Il progetto #AGROSKILLS e la sfida delle competenze per l' #agroalimentareitaliano. La Rete PAC lancia un nuovo progetto per colmare la distanza tra la #formazioneuniversitaria e i fabbisogni delle imprese agroalimentari italiane. pianetapsr.it/flex/cm/pag x.com

GENNAIO 2026: CRESCERE INSIEME CON LA RETE NAZIONALE FORMAZIONE SCUOLA (RNFS) Formarsi significa mettere in rete competenze, esperienze e visioni per costruire insieme buone pratiche sostenibili e rafforzare la qualità del sistema sco - facebook.com facebook