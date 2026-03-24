Screening gratuiti | corsa all’iscrizione

Nella prima ora di iscrizioni è già arrivato a quota 271 partecipanti la tre giorni di screening respiratori gratuiti, organizzata dal Gruppo Amici per lo Sport in collaborazione con l’ Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e l’ Univpm, oltre a Comune di Falconara, Regione, Ast e Lilt. Le iscrizioni si sono aperte alle 15 di ieri e proseguiranno fino all’esaurimento dei posti. L’evento " Prevenzione e salute del respiro ", che si terrà da giovedì a sabato al Centro Pergoli, è stato presentato sabato dal presidente del Gas, Tarcisio Pacetti: "Iscrizioni da effettuare online, sul sito www.gruppoamiciperlosport.it", ha ripetuto a più riprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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