A San Benedetto Val di Sambro si sono svolti ieri degli screening gratuiti rivolti alle donne under 45, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa ha coinvolto diverse volontarie e ha previsto visite gratuite presso un centro sanitario locale. L’evento si è svolto in collaborazione con le autorità sanitarie e ha visto la partecipazione di molte donne della zona.

San Benedetto Val di Sambro è diventato ieri il fulcro di un’azione sanitaria concreta per la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, svoltasi nel territorio appennino bolognese, ha offerto visite senologiche gratuite specificamente destinate alle donne con età inferiore ai 45 anni. La giornata operativa è stata resa possibile dalla collaborazione tra la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la Polisportiva Tre Valli e la Ripoli Trail. L’evento non nasce da un decreto burocratico, ma da una rete di solidarietà locale che include imprese e istituzioni. Il sindaco Alessandro Santoni ha sottolineato come questa collaborazione dimostri la capacità della comunità di agire in rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

San Benedetto: screening gratuiti per under 45

