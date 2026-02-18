Screening cardiovascolari gratuiti in centro a Perugia

Martedì 3 marzo, in piazza a Perugia, si svolge una giornata di controlli gratuiti sul cuore. La causa è la campagna nazionale ‘Prevenzione è Salute’, che mira a far conoscere i rischi cardiovascolari e promuovere la prevenzione. Dalle 9 alle 18, cittadini di tutte le età potranno sottoporsi a esami e consulti senza spendere nulla, nella speranza di individuare precocemente eventuali problemi.

La prevenzione scende in piazza. Martedì 3 marzo, dalle 9 alle 18, Piazza IV Novembre ospiterà la tappa perugina di ‘Prevenzione è Salute’, la campagna nazionale itinerante che offre screening cardiovascolari e servizi dedicati alla salute della donna gratuiti e aperti alla cittadinanza. Per l’intera giornata sarà possibile sottoporsi senza prenotazione a misurazioni di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e indice di massa corporea, oltre allo screening cardio-metabolico. Spazio anche alla prevenzione al femminile con counseling ginecologico, senologico e per la fertilità. L’iniziativa, promossa da Summeet e Inrete insieme a istituzioni sanitarie, società scientifiche e associazioni di pazienti, ha l’obiettivo di diffondere la cultura della diagnosi precoce e favorire l’accesso tempestivo alle cure, portando la sanità tra le persone con un format ‘on the road’.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Successo a Sirolo per gli screening cardiovascolari gratuiti: si replica a Offagna e OsimoA Sirolo si è concluso con successo il primo fine settimana di screening cardiovascolari gratuiti, promosso dalla Croce Rossa di Osimo, in collaborazione con la Croce Azzurra di Sirolo e il gruppo Aido locale.

