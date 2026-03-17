Fedez e Giulia Honegger aspettano un bambino, come confermato dal settimanale “Chi” che ha pubblicato foto della donna, 29 anni, imprenditrice nel settore moda, con un leggero pancino. La notizia circola da settimane e ha attirato l’attenzione dei media. Nel frattempo, dal mondo dello spettacolo arriva anche un commento di Giorgia Meloni.

Fedez aspetta un figlio da Giulia Honegger. L’indiscrezione che si rincorre da diverse settimane è stata rilanciata dal settimanale “Chi” che pubblica anche le foto nelle quali la giovane compagna del rapper, 29 anni, imprenditrice della moda, mostra un accenno di pancino. In realtà l’annuncio lo si aspettava durante il Festival di Sanremo a cui Fedez ha partecipato in coppia con Marco Masini. Giulia era sempre con lui, presenza discreta e silenziosa, ma in ealtà l’unico annuncio arrivato via social era l’arrivo in famiglia di un cucciolo di chihuahua, Maurizio, che va ad aggiungersi al cane Silvio. “Fedez, giocando sulle attese, aveva scritto “la famiglia si allarga”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Fedez e la compagna aspettano un figlio. E dal rapper arriva Giorgia Meloni

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