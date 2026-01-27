Un asilo nido abusivo è stato scoperto a Napoli Est durante un controllo dei Carabinieri. Quattordici bambini sono stati affidati a personale non qualificato, evidenziando rischi per la sicurezza e il benessere dei piccoli. L’intervento si inserisce in un’attività di monitoraggio delle strutture dedicate all’infanzia per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Scoperto un asilo nido abusivo a Napoli Est durante un’operazione di controllo dei Carabinieri nei locali e nelle attività commerciali. All’interno della struttura, situata in via Guidone, sono stati trovati 14 bambini tra 1 e 3 anni. La titolare e una socia sono state denunciate, l’asilo nido è stato sequestrato e chiuso, con una sanzione di 16mila euro. Durante le operazioni, i militari della compagnia di Poggioreale hanno accertato che l’attività di asilo nido fosse gestita in totale assenza di autorizzazioni e titoli abilitativi. Oltre alla titolare e alla socia operatrice, sono state individuate due operatrici impiegate in nero. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, scoperto asilo nido abusivo: 14 bambini affidati a personale non qualificato

