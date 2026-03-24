Scoperta la tecnica di caccia del marangone l'uccello marino che tende agguati sott'acqua | sfrutta rocce e fondale

Un marangone dal ciuffo (Gulosus aristotelis) filmato in Sardegna usa tunnel e ombre sottomarine per tendere agguati ai pesci. È la prima volta che viene documentata la strategia di caccia in questo uccello marino simile al più noto cormorano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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