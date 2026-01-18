L'orca accelera e colpisce con una violenta testata | il pesce luna esplode in mille pezzi sott'acqua
Un video cattura un momento di predazione in mare: un’orca colpisce con forza un pesce luna, provocandone la frammentazione. La scena evidenzia l’efficienza e la potenza di questi predatori marini, offrendo uno sguardo diretto sul loro comportamento naturale sotto la superficie. Un’immagine che permette di osservare il dinamismo della vita marina in modo immediato e realistico.
Un video mostra tutta l'impressionante potenza di un’orca che colpisce un pesce luna con una violenta testata, mandandolo in pezzi. Una scena cruda e spettacolare che racconta le straordinarie tecniche di caccia di questi predatori apicali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
