Foto e video del merlo acquaiolo l'uccello spericolato che si tuffa nell'acqua gelida | dove vederlo in Italia

Un appassionato di natura ha incontrato il merlo acquaiolo, un uccello che si muove con agilità lungo le rive di fiumi e torrenti veloci. Le sue foto e i video mostrano un animale che si tuffa con entusiasmo nell’acqua fredda, dimostrando abilità e coraggio. Si può osservare in alcune zone dell’Italia, specialmente nei luoghi dove l’acqua scorre rapida e le rive sono rocciose. Un incontro che sorprende e affascina chi ama il mondo degli uccelli e la natura selvaggia.

Abbiamo incontrato il merlo acquaiolo, un affascinante uccello che vive lungo le sponde di fiumi e torrenti a scorrimento veloce. Questo animale è in grado di tuffarsi, nuotare e persino camminare sul fondale dei corsi d'acqua, dove cattura le sue prede preferite. Le nostre immagini riprese nel Lazio e in Abruzzo.🔗 Leggi su Fanpage.it

