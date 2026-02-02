Ponteranica scontro tra auto e moto | morto motociclista ferite una 50enne e una bimba di 6 anni

Questa mattina a Ponteranica un incidente tra un’auto e una moto si è concluso con un bilancio tragico. Un motociclista è morto sul colpo, mentre una donna di 50 anni e una bambina di 6 anni sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le prime ricostruzioni indicano che potrebbe esserci stata una manovra sbagliata o una distrazione. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi della polizia locale. La comunità si stringe intorno

Ponteranica (Bergamo), 2 febbraio 2026 – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio a Ponteranica, provincia di Bergamo. L’allarme è scattato poco dopo le 17 all’altezza di via Giambattista Moroni, nel centro della bergamasca, per uno scontro che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Immediati sono scattati i soccorsi: Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto in codice rosso (quello di massima urgenza) una automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze. L’ambulanza della Misericordia che ha portato la ragazzina da Arezzo a Bergamo Vittima un centauro di 53 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

