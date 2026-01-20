Scontro moto-auto 50enne in ospedale e traffico in tilt

Martedì 20 gennaio, in piazza della Vittoria, si è verificato un incidente tra una moto e un'auto, alle ore 11:15. Un uomo di 50 anni è stato trasportato in ospedale a seguito dell’incidente, che ha causato disagi al traffico locale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale in pieno centro nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 gennaio. È successo verso le 11,15 in piazza della Vittoria dove, per cause da chiarire, uno scooter è stato tamponato da un'auto in prossimità di un attraversamento pedonale. Lo scooterista, un uomo di 50 anni, è caduto.

