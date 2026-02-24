La sconfitta con la Ternana fa male lo sfogo di Miramari | Prestazione scolastica nel primo tempo in questa categoria non si possono fare certi errori

La sconfitta del Forlì contro la Ternana è stata causata da una prestazione deludente nel primo tempo, che ha portato alla perdita di tre punti importanti. I galletti hanno commesso errori evitabili, soprattutto in fase difensiva, che hanno facilitato il vantaggio degli avversari. Miramari ha criticato la mancanza di attenzione della squadra, sottolineando come certi passaggi siano stati troppo elementari da sbagliare in questa categoria. La squadra ora deve reagire rapidamente.

Trasferta amara quella che il Forlì porta a casa dal monday night di Terni. La sconfitta per 2 a 1 dei galletti contro la forte Ternana interrompe il filotto di tre risultati utili consecutivi della formazione biancorossa riaprendo alcuni interrogativi sulla concentrazione della squadra che in alcuni momenti viene a mancare. "Aver messo in difficoltà la Ternana è sicuramente un segnale positivo, ma non bisognava farlo sul 2 a 0 bensì prima - è l'amaro sfogo del tecnico Alessandro Miramari -. Ed invece nel primo tempo abbiamo fatto una prestazione scolastica e leziosa ed ai primi errori ci hanno subito punito, questa categoria non te lo permette".