Conferenza stampa Bremer post Atalanta Juve Coppa Italia | Sconfitta che ci fa male era un trofeo che volevamo vincere Abbiamo creato tanto e non concretizzato

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia, Bremer non nasconde il dolore. Il difensore bianconero dice che questa eliminazione fa male, perché era una competizione che la Juve voleva portare a casa. Bremer spiega che i suoi hanno creato molte occasioni, ma non sono riusciti a concretizzarle. Le parole del giocatore mostrano tutta la delusione e la voglia di ripartire, dopo questa battuta d’arresto nella corsa al trofeo.

di Marco Baridon Conferenza stampa Bremer post Atalanta Juve Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Gleison Bremer ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta Juve, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 202526. Le sue dichiarazioni. RIGORE – «È la regola.». ELIMINAZIONE – «Abbiamo iniziato il percorso con mister Spalletti, è una sconfitta che ci fa male, era un trofeo che volevamo vincere. Abbiamo creato tanto e non concretizzato: è mancato il gol, alla fine domini domini ma poi alla fine loro ti possono fare gol».

