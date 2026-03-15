Il rappresentante della marineria di Manfredonia ha espresso preoccupazione per l'aumento dei prezzi del carburante, evidenziando che la situazione potrebbe portare al fermo dell’attività di pesca. La crisi in Medio Oriente ha contribuito a un incremento dei costi energetici, creando difficoltà per gli operatori del settore. La possibilità di uno stop totale si fa sempre più concreta a causa delle tensioni in corso.

Manfredonia, La Marca: "Preoccupato per il caro carburante. La pesca rischia il fermo" La marineria di Manfredonia rischia il collasso a causa del conflitto in Medio Oriente. Negli ultimi mesi, infatti, i costi operativi sono cresciuti in modo significativo e molti armatori segnalano che le spese per il carburante incidono sempre di più sui bilanci delle imbarcazioni. Una situazione che potrebbe portare, nel breve periodo, anche alla decisione di fermare le barche in porto se non arriveranno misure di sostegno concrete. In tutta Italia il caro gasolio sta mettendo sotto pressione agricoltura e pesca, con rincari che rischiano di compromettere la sostenibilità delle attività produttive. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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