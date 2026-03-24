Da martedì 24 a domenica 29 marzo si disputerà a Silvaplana la tappa conclusiva della Coppa del Mondo sci freestyle 2025-2026 del comparto park and pipe, che vedrà lo svolgimento di un evento a base di halfpipe e soprattutto di una gara di slopestyle. Si partirà con le qualificazioni tra martedì 24 e giovedì 26 marzo, mentre le finali andranno in scena nel weekend tra sabato e domenica. Pochi giorni dopo aver trionfato a Tignes centrando il secondo successo della carriera nel circuito maggiore (ma il primo nella specialità dello slopestyle), Miro Tabanelli spera di confermarsi sul podio anche nella località svizzera per chiudere in bellezza la stagione olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, Miro Tabanelli sogna il back-to-back nell’ultimo slopestyle della stagione a Silvaplana

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FRA TIGNES E CRAIGLEITH Che siano in Francia o in Canada, che sia slopestyle o ski cross, non importa… Tanto i nostri freestyler brillano sempre! Che spettacolo la storica vittoria di Miro Tabanelli, come la prima in carriera di Federico Tomasoni. P x.com