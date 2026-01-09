Sci freestyle Miro Tabanelli cade e non incide nello slopestyle ad Aspen Benissimo Gasslitter

Durante la tappa di Aspen della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, Miro Tabanelli ha concluso la competizione in sedicesima posizione, dopo una caduta che ha compromesso la sua performance nello slopestyle. La gara si è svolta su piste innevate negli Stati Uniti, offrendo un’occasione per gli atleti di confrontarsi in una disciplina che richiede tecnica e precisione. Ottimo risultato invece per Gasslitter, che ha mostrato solidità in questa tappa.

Una finale sfortunata per Miro Tabanelli. L’azzurro si è infatti dovuto accontentare solo della sedicesima piazza in quel di Aspen, innevata località statunitense teatro in questi giorni della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità slopestyle. L’emiliano nello specifico ha pagato dazio con il secondo salto del layout, viziato da una caduta in fase di atterraggio in entrambe le run. L’elemento incriminato è lo switch left double cork 1620, la cui non corretta realizzazione ha costretto il nostro portacolori a perdere non pochi punti, fermandosi a quota 27.36, ottenuti per la cronaca nella prima run. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci freestyle, Miro Tabanelli cade e non incide nello slopestyle ad Aspen. Benissimo Gasslitter Leggi anche: Sci freestyle, Miro Tabanelli in finale di Coppa del Mondo! Grande novità Gasslitter a Snowmass, in attesa di Flora Leggi anche: Sci freestyle, cancellate la gare di slopestyle a Stubai. Miro Tabanelli rinvia il debutto, Gremaud vince tra le donne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sci freestyle, Miro Tabanelli in finale di Coppa del Mondo! Grande novità Gasslitter a Snowmass, in attesa di Flora; Flora Tabanelli è tornata con la squadra dell'Italia dopo l'infortunio: ultimi aggiornamenti sul suo recupero · Sci freestyle; Miro Tabanelli e Maria Gasslitter approdano alla finale dello SlopeStyle ad Aspen; miglior punteggio per Muir; Sci freestyle, qualificazioni combattute nell’halfpipe di Buttermilk: delineati i finalisti in Coppa del Mondo. Sci freestyle, Miro Tabanelli in finale di Coppa del Mondo! Grande novità Gasslitter a Snowmass, in attesa di Flora - A un mese di distanza dall'ultima gara di Coppa del Mondo, chiusa al sesto posto in quel di Steamboat (USA), Miro Tabanelli si è riaffacciato nel massimo ... oasport.it Sci freestyle, qualificazioni combattute nell’halfpipe di Buttermilk: delineati i finalisti in Coppa del Mondo - A Buttermilk (USA) sono andate in scena le qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che sarà ... oasport.it Li abbiamo incontrati all’Aprèski Milano Mountain Show 2025, intervistati nella cabina dell’MH Ski Club - Uniti nella vita e nello sport, sono la prima generazione vincente in ... menshealth.com Sci freestyle, Miro Tabanelli in finale di Coppa del Mondo! Grande novità Gasslitter a Snowmass, in attesa di Flora - x.com Flora e Miro non sono due fratelli qualsiasi: campioni del mondo di sci freestyle, condividono tutto, dalla famiglia alle vittorie entrate nella storia come la medaglia d'oro di entrambi agli X Games di Aspen e in Coppa del Mondo di Big Air. Noi li abbiamo raggiun - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.