Sci freestyle | Miro Tabanelli si qualifica per la finale dello slopestyle a Laax Donaggio out per un soffio

Miro Tabanelli si è qualificato per la finale dello slopestyle a Laax, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle. La competizione si svolge in una delle località più note per lo sci, e l’atleta italiano ha raggiunto l’obiettivo con una prestazione significativa. Donaggio, invece, è stato eliminato per un soffio, chiudendo la prova senza accesso alla fase finale.

Missione compiuta per Miro Tabanelli. L'azzurro ha infatti strappato il pass per la finale in quel di Laax, località sciistica della Svizzera in questi giorni teatro della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità slopestyle. Buona prestazione per il nostro portacolori, abile a conquistare l'ultimo piazzamento utile per la qualificazione diretta, senza quindi dover passare dalla seconda heat. Nello specifico l'emiliano ha ottenuto in prima run il punteggio di 71.75, precedendo di appena venti centesimi il padrone di casa Fabian Boesch, ottavo con 71.06. Il più brillante del lotto è stato invece l'austriaco Matej Svancer, il quale ha raggiunto quota 82.

