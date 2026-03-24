Hans Grahl-Madsen si è aggiudicato il gigante maschile valevole per le Finali di Coppa Europa di sci alpino 2026 in corso di svolgimento a Schladming (Austria). Sulla celebre pista “Planai” il norvegese ha dominato la gara con il tempo complessivo di 2:21.70 con un margine di vantaggio di ben 94 centesimi sul francese Guerlain Favre, mentre completa il podio il norvegese Halvor Hilde Gunleiksrud a 95 centesimi. Quarta posizione per il suo connazionale Theodor Braekken a 1.01, quinta per il nostro Davide Leonardo Seppi a 1.17, mentre è sesto il francese Diego Orecchioni a 1.35. Settimo lo svizzero Fadri Janutin a 1.38, ottavo Tobias Kastlunger a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Hans Grahl-Madsen vince il gigante delle finali di Coppa Europa. Seppi 5°, Kastlunger 8°

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