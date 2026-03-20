Sci alpino Stefanie Grob vince la discesa delle Finali di Coppa Europa Tutte fuori dalla top10 le azzurre

Stefanie Grob ha vinto la discesa femminile alle Finali di Coppa Europa 2026, conquistando la prima posizione. Nella stessa gara, tutte le atlete italiane sono rimaste fuori dalla top 10. La competizione si è svolta sulle piste di questa stagione, con le atlete internazionali che si sono sfidate per il podio. Nessuna rappresentante italiana è riuscita a entrare tra le prime dieci posizioni.

Stefanie Grob si è aggiudicata la discesa femminile valevole per le Finali di Coppa Europa 2026. Sulla pista di Saalbach-Hinterglemm (Austria) la svizzera ha dominato la scena chiudendo con 23 centesimi di vantaggio sull’austriaca Lisa Grill, mentre completa il podio la sorprendente statunitense Haley Cutler a 36. Quarta posizione per l’austriaca Anna Schilcher a 41 centesimi, quinta per la tedesca Fabiana Dorigo a 49 mentre è sesta la francese Garance Meyer a 52. Settima la svizzera Jasmin Mathis a 54, ottava l’austriaca Nadine Fest a 69, mentre è nona la svizzera Elena Sanna Stucki a 78. Completa la top10 l’austriaca Vanessa Nussbaumer a 1.08. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino Stefanie Grob vince la discesa delle Finali di Coppa Europa. Tutte fuori dalla top10 le azzurre Articoli correlati Sci alpino, Lenz Haechler vince il superG di Bjeslanica di Coppa Europa. Fuori dalla top10 gli italianiLenz Haechler si è aggiudicato il primo superG di Bjelasnica (Bosnia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2026. Sci alpino, dominio svizzero nella discesa delle Finali di Coppa Europa. Perathoner 4° davanti ad AbbruzzeseDominio svizzero assoluto nella discesa maschile valevole per le Finali di Coppa Europa 2026 di sci alpino. Approfondimenti e contenuti su Stefanie Grob Discussioni sull' argomento Al via le finali di Coppa Europa: prove veloci a Saalbach, discipline tecniche a Schladming, Pazzaglia leader della generale; Alice Pazzaglia pronta per vincere la Coppa Europa generale! Festa pronta in Austria. E il precedente di Franzoni…; Camille Rast sbaglia e dice addio alla coppa di specialità; Alice Pazzaglia prossima a diventare la quarta italiana a vincere la Coppa Europa: tutto pronto per le finali in Austria.