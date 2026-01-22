Sci alpino Simon Talacci a podio nel secondo gigante di Turnau di Coppa Europa! Kastlunger nella top10

Nel secondo gigante di Turnau, parte della Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, Sandro Zurbruegg ha vinto la gara. L’Italia si distingue con Simon Talacci, che termina sul podio, e Kastlunger, tra i primi dieci. Un risultato positivo che conferma la crescita nel panorama internazionale dello sci alpino italiano.

Sandro Zurbruegg si è aggiudicato il secondo gigante di Turnau (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, ma l’Italia centra un podio importante con Simon Talacci. Sulla pista austriaca, dove ieri aveva vinto Fadri Janutin, il successo è andato allo svizzero Sandro Zurbruegg con il tempo complessivo di 2:17.14. Quarto al termine della prima manche, l’elvetico ha saputo esaltarsi nella seconda, andando a centrare la vittoria. Alle sue spalle, a 33 centesimi di distacco, colui che era al comando a metà gara, ovvero il norvegese Hans Grahl-Madsen. Completa il podio, come detto, il nostro Simon Talacci che, secondo al termine della prima manche, si è fermato a 39 centesimi dalla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

