Graziano denuncia che le dimissioni di Petrecca arrivano troppo tardi, sottolineando il suo ruolo come simbolo di Telemeloni. Secondo l'esponente, il comportamento del governo ha favorito le relazioni politiche a discapito delle competenze interne alla Rai. La questione riguarda anche la gestione delle nomine e delle promozioni, spesso influenzate da alleanze politiche anziché dalle capacità professionali. Questa situazione ha generato malcontento tra i dipendenti, che chiedono maggiore trasparenza e meritocrazia. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico.

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Petrecca è l'emblema di Telemeloni e del metodo con cui il Governo ha privilegiato logiche di appartenenza e vicinanza politica rispetto al merito e alla valorizzazione delle professionalità interne al servizio pubblico televisivo". Lo dice il capogruppo del Pd in Vigilanza Rai Stefano Graziano. "Un'impostazione che ha finito per indebolire l'autorevolezza dell'informazione e più in generale dell'intero sistema Rai. Ora serve una vera discontinuità. Non si può continuare con il meccanismo del “rimuovere per promuovere” o con semplici ricollocazioni interne. Il servizio pubblico ha bisogno di trasparenza, competenza e indipendenza, non di operazioni di facciata”, aggiunge Graziano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rai: Graziano, 'dimissioni Petrecca necessarie ma tardive, emblema di Telemeloni'

