La cantante Courtney Love si smentisce sul suo ruolo nella morte di Kurt Cobain. Dopo aver annullato la partecipazione al Sundance, ora il documentario Antiheroine rivela dettagli sulla loro relazione e sul rapporto complicato tra i due. Love non si sottrae e parla apertamente di quello che ha vissuto con il frontman dei Nirvana.

La cantante ha cancellato la partecipazione al Sundance, ma a parlare è il documentario a lei dedicato, Antiheroine, che fa luce sulla sua relazione con Kurt Cobain. Avrebbe dovuto essere presente sul red carpet di Park City per accompagnare la premiere al Sundance del documentario a lei dedicato, Antiheroine, ma all'ultimo momento Courtney Love ha dato forfait. L'attenzione della stampa si concentra, dunque, sul film diretto da James Hall ed Edward Lovelace che fa luce sulla sua personalità controversa. Nel film Love sembra rinata dopo anni di dipendenza da alcool e droghe e si esibisce perfino live dopo anni di assenza dai palcoscenici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Due capri espiatori rifiutati dalle famiglie" Courtney Love parla di Kurt Cobain nel documentario Antiheroine

Approfondimenti su Kurt Cobain

Durante i Golden Globe 2026, Connor Storrie ha scelto un taglio di capelli ispirato alla foto segnaletica di Kurt Cobain.

Ultime notizie su Kurt Cobain

Courtney Love è sempre stata una forza inarrestabile, un’energia che non si piega né alle regole né alle aspettative. Nata a San Francisco tra spostamenti continui e famiglie frammentate, ha imparato presto a usare la voce come protezione e come dichiarazi - facebook.com facebook

il 24 Gennaio 2015 il film documentario “Cobain: Montage of Heck”, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Courtney Love e la figlia, Frances Bean Cobain, che ha svolto il ruolo di produttrice esecutiva del progetto, hanno partecipato all'eve x.com