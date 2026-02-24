Schianto all' alba | giovane trasferito in ospedale

24 feb 2026

Un incidente alle prime luci dell’alba ha coinvolto un’auto ribaltata a Barzanò, causando il trasferimento di un giovane in ospedale. La causa sembra essere stata una perdita di controllo del veicolo, che si è schiantato contro un muro. La polizia ha rilevato tracce di frenata sulla strada, mentre i soccorritori hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo e lo hanno portato in pronto soccorso. La strada rimane chiusa per i rilievi.

Schianto poco prima dell'alba con un'auto ribaltata lungo le strade di Barzanò. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 6.35 di oggi, martedì 24 febbraio, in via IV Novembre nel comune della Brianza lecchese: nel sinistro è rimasto ferito il giovane di 29 anni che si trovava alla guida della vettura. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato in codice rosso (massima urgenza) e la centrale di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza e l'auto medica, allertando inoltre i carabinieri della Compagnia di Merate e i vigili del fuoco di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Schianto tra due vetture sulla via Emilia, un ferito trasferito in ospedaleDue auto si sono scontrate sulla via Emilia a Forlimpopoli, causando il ferimento di un uomo che è stato portato in ospedale.

Incidente con il monopattino: giovane trasferito in ospedaleIn seguito a un incidente con un monopattino avvenuto questa mattina a Casatenovo, un giovane è stato trasportato in ospedale.

