Nembro si prepara a ricordare Enrico, il giovane barista di 21 anni morto in un incidente nel 2021. La sua generosità ha salvato diverse vite grazie alla donazione di organi e tessuti. Questa sera, la comunità si riunisce per rendere omaggio a chi, con il suo gesto, ha fatto la differenza.

L’APPUNTAMENTO. Nembro ricorda il barista di 21 anni, morto in un incidente nel 2021: furono prelevati fegato, reni, cornee e tessuti. La sorella Sara: «Il ricordo nel 50°dell’Aido del paese». «Ne avevamo parlato pochi giorni prima del tragico fatto in famiglia – racconta Sara, la prima sorella di Enrico, che oggi ha 33 anni, di professione infermiera –. Enrico di lì a poco avrebbe dovuto rinnovare la carta d’identità e già quattro anni fa veniva chiesta l’intenzione di donare gli organi. Lui si era detto favorevole, come lo siamo tutti in famiglia». Dal 2 novembre, giorno dell’incidente, al 5, giorno in cui è deceduto, la famiglia Ripamonti ha potuto pensare a questa scelta, «senza che in realtà ne avessimo dubbi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Enrico, il suo dono ha salvato altre vite. Un serata per ricordarlo

Approfondimenti su Nembro ricorda

Antonio, un bambino di 11 anni, aveva affrontato una grave patologia congenita sin dalla nascita.

Nella tragedia di Crans-Montana, il comandante dei Vigili del Fuoco, David Vocat, ha espresso profonda commozione per le vittime e le famiglie colpite.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nembro ricorda

Argomenti discussi: Partito Democratico pigliatutto . È suo il presidente anche al Borello.

Enrico, il suo dono ha salvato altre vite. Un serata per ricordarloNembro ricorda il barista di 21 anni, morto in un incidente nel 2021: furono prelevati fegato, reni, cornee e tessuti. ecodibergamo.it

Com’è morto Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, e malattia/ Da tempo in salute precariaIl padre di Stefano De Martino, Enrico De Martino, è morto all'età di 61 anni dopo un lungo tempo in salute precaria: cos'è successo ... ilsussidiario.net

Enrico, il suo dono ha salvato altre vite. Un serata per ricordarlo - facebook.com facebook