Schiaffo al Governo | antagonisti e centri sociali festeggiano il No e chiedono le dimissioni di Meloni
"Hanno dato uno schiaffo al governo". Piazza Castello si riempie per festeggiare la vittoria del No al referendum. Chi c'era al presidio, il video “Dalle urne è arrivato un segnale chiaro: questo paese ha votato No al referendum giustizia. Scendiamo in piazza per festeggiare la vittoria del no e per chiedere le dimissioni del governo Meloni”. A ribadirlo in piazza Castello a Torino, nelle scorse ore, il Comitato No Sociale sceso in presidio davanti alla prefettura. “Chi in questi mesi è sceso in piazza a difesa della Palestina e per dire no alla guerra è andato a votare per dare una spallata al governo e gli ha dato uno schiaffo in... 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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