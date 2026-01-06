Scherma 72 azzurri pronti per la Coppa del Mondo | spada a Fujairah sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi

Dal 8 all'11 gennaio 2026, 72 schermidori italiani parteciperanno a diverse tappe della World Cup: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi. L’evento si svolgerà su tre continenti, offrendo un importante momento di confronto e crescita per gli atleti azzurri in occasione di questa stagione internazionale.

