Scherma 72 azzurri pronti per la Coppa del Mondo | spada a Fujairah sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi
Dal 8 all'11 gennaio 2026, 72 schermidori italiani parteciperanno a diverse tappe della World Cup: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi. L’evento si svolgerà su tre continenti, offrendo un importante momento di confronto e crescita per gli atleti azzurri in occasione di questa stagione internazionale.
Da giovedì 8 a domenica 11 gennaio 2026 tutte le armi saranno in pedana su tre Continenti: quattro giorni di spada negli Emirati, il Grand Prix di sciabola in Tunisia e il fioretto diviso tra Asia (donne) e Parigi (uomini). Allenamenti di rifinitura quasi conclusi e valigie pronte: saranno 72 gli atleti italiani impegnati nel . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: 72 Azzurri in 3 importanti Gran Prix: la spada a Fujairah, la sciabola e il fioretto tra Hong Kong e Parigi
Leggi anche: Coppa del Mondo di Scherma, dal 4 al 7 dicembre un lungo week end di gare con spada, fioretto e sciabola
Scherma la Coppa del Mondo riparte dopo le feste | 72 azzurri convocati tutte le armi in pedana; Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti.
Scherma, la Coppa del Mondo riparte dopo le feste: 72 azzurri convocati, tutte le armi in pedana - Il nuovo anno si apre con il botta per la scherma: da giovedì 8 a domenica 11 gennaio, infatti, tutte le armi saranno impegnate nel primo appuntamento del ... oasport.it
Coppa del Mondo, ben 72 azzurri in pedana nel primo week-end di gare del 2026 - ROMA (ITALPRESS) – I l 2026 della scherma internazionale per gli Assoluti comincerà con un altro super weekend di Coppa del Mondo. italpress.com
Scherma: Mondiali paralimpici, azzurri volano in Corea del Sud - Un primo gruppo della nazionale italiana di scherma paralimpica sta per volare, via Dubai, dall'aeroporto di Fiumicino, in Corea del Sud per il Campionato del Mondo di Iksan 2025, in programma dal 2 ... ansa.it
Torna la Coppa del Mondo di scherma! Il primo weekend del nuovo anno vedrà salire in pedana 72 azzurri di spada, sciabola e fioretto tra Emirati Arabi Uniti, Tunisi, Hong Kong e Parigi. https://bit.ly/4poE0gZ Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook
Torna la Coppa del Mondo di scherma! Il primo weekend del nuovo anno vedrà salire in pedana 72 azzurri di spada, sciabola e fioretto tra Emirati Arabi Uniti, Tunisi, Hong Kong e Parigi. bit.ly/4poE0gZ @Federscherma x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.