Paolo Kessisoglu Stato interessante e Giorgio Montanini | marzo al Gavazzeni di Seriate

A Seriate si avvicinano diversi eventi teatrali e musicali: il 14 marzo si esibisce Paolo Kessisoglu, il 20 marzo è prevista la performance di Shamzy e il 26 marzo si tiene uno spettacolo di Andrea Pennacchi. I biglietti per queste date sono già disponibili e si svolgono al teatro Gavazzeni, attirando l'attenzione di un pubblico vario interessato alle diverse proposte artistiche del mese.

Biglietti già in vendita per Paolo Kessisoglu (14 marzo), Shamzy (20 marzo), Andrea Pennacchi (26 marzo), gli Autogol (27 marzo), Giorgio Montanini (31 marzo) Un marzo denso di appuntamenti, tra divertimento e riflessione, attende il pubblico del Cineteatro Gavazzeni grazie alla programmazione dell’agenzia Zodiak. I biglietti per gli spettacoli sono già disponibili alla biglietteria del teatro in via Carlo Cattaneo 1 a Seriate o online su ticketone.it. Descrizione degli appuntamenti: – 14 marzo, ore 21 Paolo Kessisoglu in “Sfidati di me” Uno spettacolo monologo scritto da Paolo Kessisoglu e Giorgio Terruzzi con la regia di Gioele Dix. Un padre arriva al pronto soccorso dove il figlio adolescente è stato ricoverato in seguito ad un incidente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Il pioniere della stand-up comedy italiana Giorgio Montanini in scena al Corso Anteprima nazionale di “Sfidati di me” al teatro civico di Rho per Paolo KessisogluRho (Milano), 7 dicembre 2025 – E' un monologo sul rapporto tra padri e figli, "Sfidati di me" che Paolo Kessisoglu porta in scena al Teatro Civico... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Paolo Kessisoglu, Stato interessante e Giorgio Montanini: marzo al Gavazzeni di SeriateBiglietti già in vendita per Paolo Kessisoglu (14 marzo), Shamzy (20 marzo), Andrea Pennacchi (26 marzo), gli Autogol (27 marzo), Giorgio Montanini (31 marzo) Un marzo denso di appuntamenti, tra diver ... bergamonews.it La nuova fidanzata di Paolo Kessisoglu: le foto al marePaolo Kessisoglu è stato recentemente fotografato con la sua nuova compagna Silvia Rocchi a Santa Margherita Ligure. Gli scatti arrivano dal settimanale Oggi e vedono l’attore e conduttore sereno e ... 105.net