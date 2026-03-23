Ubriaco fugge in autostrada senza una ruota e sfonda il casello a Castelnuovo di Porto | arrestato

Corsa folle sull’A1 senza pneumatico, poi lo schianto e il tentativo di fuga a piedi. L’uomo aveva la patente sospesa ed è risultato positivo all’alcol test. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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