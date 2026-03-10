A Predappio Alta sboccia la festa | arriva la Prè Primavera tra musica e piadina

A Predappio Alta si svolge la manifestazione “Prè Primavera”, un evento che porta musica e convivialità nella piazza principale. La serata prevede l’esibizione di gruppi musicali locali e la distribuzione di piadine ai presenti. L’evento si tiene nel cuore del centro storico e coinvolge cittadini e visitatori, offrendo un momento di socializzazione e festa.

A Predappio Alta la primavera arriva in anticipo e lo fa con una serata di festa, musica e convivialità. Venerdì 14 marzo, a partire dalle 18 in piazza Cavour, la Pro Loco di Predappio Alta inaugura ufficialmente la stagione degli eventi con la "Festa d'la Prè Primavera", il primo appuntamento di un calendario ricco di iniziative che accompagneranno il paese per tutto l'anno. L'evento, spiegano gli organizzatori, "nasce con uno spirito semplice e autentico: ritrovarsi in piazza, stare insieme e celebrare l'arrivo della bella stagione".