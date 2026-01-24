Montevergine santuario a rischio dopo la frana | appello dei volontari per interventi urgenti

Dopo la frana del 26 novembre, il santuario di Montevergine si trova in una situazione di emergenza. I volontari lanciano un appello per interventi urgenti, necessari a prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza di visitatori e residenti. La situazione richiede un’azione tempestiva e coordinata per preservare questo importante sito religioso e patrimonio culturale.

Mercogliano – A due mesi dalla frana che il 26 novembre ha interessato il versante del monte di Montevergine, il quadro delle conseguenze appare delineato con elementi di complessità che meritano una riflessione approfondita. L'evento ha determinato il cedimento del terreno lungo la SS370.

